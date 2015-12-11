Суд продовжить розгляд апеляції на вирок Пукачу 15 грудня

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу оголосив сьогодні головуючий у судовій колегії суддя Степан Гладій.

На початку судового засідання представник потерпілого журналіста Олексія Подольського Олександр Єльяшкевич заявив черговий відвід колегії суддів і більше 2 годин перераховував причини, за якими він заявляє відвід.

Читайте такожШокін знову обіцяє притягти до відповідальності організаторів убивства Гонгадзе

Фактично у своєму поясненні Єльяшкевич підібрав та проаналізував порушення, які, на його думку, протягом року з початку судового засідання з розгляду скарги на вирок Пукачу допустила колегія суддів.

Обґрунтування відводу Єльяшкевич продовжить 15 грудня в 11:00.

Читайте такожСуд у справі Пукача не задовольнив клопотання про виклик в якості свідків Литвина та Кучми

Як повідомляв УНІАН, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала тоді апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі - журналіст Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

У свою чергу, захист Пукача вимагає від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.