Поліція Донецької області посилила перевірки транспорту, який виїжджає із зони АТО

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікації ГУ Національної поліції Донецької області.

«Посилено перевірки транспорту, який виїжджає із зони АТО, зокрема й рейсового. Додатково здійснюється відпрацювання залізничних і автовокзалів регіону. Співробітники поліції вилучають небезпечні предмети у пересічних громадян, волонтерів, військовослужбовців», - повідомили у відомстві.

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В ГУ Нацполіції області також зазначили, що з початку року правоохоронці Донецької області вилучили з незаконного обігу 555 одиниць вогнепальної зброї, майже 150 тисяч різних боєприпасів, понад 2300 гранат і близько 300 кг вибухових речовин.

Оперативні заходи із запобігання розповсюдженню зброї та вибухівки тривають.

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