У Одесу доставлено 27 бійців, поранених в зоні АТО
20:56, 12 грудня 2015Суспільство
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У Одесу сьогодні доставлено 27 бійців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції.
27 хлопців...8 лежачих... Половина - хірургічні \ Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці у соцмережі повідомив волонтер Андрій Танцюра.
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«27 хлопців... 8 лежачих... Половина - хірургічні», - написав Танцюра. Трьох бійців відразу помістили у відділення інтенсивної терапії (реанімації).
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