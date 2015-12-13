Ожеледь та мокрий сніг: В Україні оголосили штормове попередження

За даними синоптиків, у західних та північних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця, повідомляє ТСН.ua.

Зазначається, що у західних областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с, місцями 25 м/с.

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У решті регіонів істотних опадів не очікується Температура вночі від 2° морозу до 3° тепла; вдень 0-5° тепла, на крайньому півдні до 9°. У Києві - вночі без істотних опадів, вдень невеликий мокрий сніг і дощ, на дорогах ожеледиця, температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.