В Одесі в автомобілі, який загорівся під час зіткнення з опорою ЛЕП, виявлено вогнепальну зброю.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні ДСНС в Одеській області, 12 грудня приблизно о 6.30 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про загоряння легкового автомобіля по вул. Степова, 42.

На місце події прибули рятувальники Малинівського районного відділу ДСНС. На гасіння пожежі було залучено 2 одиниці техніки і 12 чоловік особового складу.

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«У салоні автомобіля виявлено вогнепальну зброю. Причиною загоряння стало зіткнення автомобіля з опорою електропередач. Особа власника автомобіля і збитки встановлюються», - зазначили в прес-службі. Водія госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у комунальному підприємстві «Одесміськелектротранс», автомобіль збив стовп зі світлофором і обірвав електропроводи, при цьому сталося загоряння автомобіля. У зв'язку з ДТП було затримано рух тролейбусних маршрутів №№3,14 і трамвайного маршруту №21.