"Черговий акт свавільного цинізму": у МЗС відреагували на вирок українцю Виговському в РФ
13:08, 15 грудня 2015Суспільство
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав вирок українцю Валентину Виговському черговим актом свавільного цинізму Росії.
Клімкін назвав вирок українцю Виговському черговим актом свавільного цинізму РФ / УНІАН
Про це міністр написав у Twitter.
Вирок Валентину Виговському - черговий акт свавільного цинізму Росії. #LetMyPeopleGo
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 15, 2015
Крім того, спікер МЗС Мар'яна Беца в Twitter написала, що відомство засуджує незаконний вирок Виговському.
We strongly condemn illegal sentence of V. Vyhivsky in UA. Urge Russia to release all UA political prisoners #LetMyPeopleGo
— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 15, 2015
Як повідомляв УНІАН, сьогодні Московський обласний суд засудив до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму громадянина України Валентина Виговського, якого в РФ звинувачують у шпигунстві. Дану справу було розслідувано органами ФСБ РФ під грифом "цілком таємно".
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