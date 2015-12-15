"Черговий акт свавільного цинізму": у МЗС відреагували на вирок українцю Виговському в РФ

13:08, 15 грудня 2015
Суспільство
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Міністр закордонних справ України Павло Клімкін назвав вирок українцю Валентину Виговському черговим актом свавільного цинізму Росії.

фото: УНИАН

Про це міністр написав у Twitter.

Крім того, спікер МЗС Мар'яна Беца в Twitter написала, що відомство засуджує незаконний вирок Виговському.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Московський обласний суд засудив до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму громадянина України Валентина Виговського, якого в РФ звинувачують у шпигунстві. Дану справу було розслідувано органами ФСБ РФ під грифом "цілком таємно".

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