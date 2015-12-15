"Черговий акт свавільного цинізму": у МЗС відреагували на вирок українцю Виговському в РФ

Про це міністр написав у Twitter.

Вирок Валентину Виговському - черговий акт свавільного цинізму Росії. #LetMyPeopleGo — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) December 15, 2015

Крім того, спікер МЗС Мар'яна Беца в Twitter написала, що відомство засуджує незаконний вирок Виговському.

We strongly condemn illegal sentence of V. Vyhivsky in UA. Urge Russia to release all UA political prisoners #LetMyPeopleGo — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) December 15, 2015

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Московський обласний суд засудив до 11 років позбавлення волі в колонії суворого режиму громадянина України Валентина Виговського, якого в РФ звинувачують у шпигунстві. Дану справу було розслідувано органами ФСБ РФ під грифом "цілком таємно".