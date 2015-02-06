Вдова Гонгадзе: Треба дуже чітко визначити, хто наказав Пукачу скоїти вбивство

Вдова вбитого у 2000 році журналіста Георгія Гонгадзе Мирослава Гонгадзе переконана, що необхідно встановити замовника вбивства її чоловіка.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні у коментарі журналістам після судового засідання з розгляду апеляційної скарги на вирок екс-генералу МВС України Олексію Пукачу, засудженому у січні 2013 року за вбивство журналіста.

Читайте такожПукач заявив, що співробітники прокуратури та суддя змушували його не згадувати Кучму і Литвина

«Однозначно, Пукач не вбивав Георгія через якісь власні переконання, чи якийсь негатив. Він робив це на замовлення високих посадових осіб. І треба дуже чітко визначити, хто давав наказ Пукачу вбити Георгія», - сказала Гонгадзе.

«Ми не піддаємо жодному сумніву, що сам Пукач отримав відповідне покарання. Ця людина повинна відбувати покарання до кінця свого життя. Водночас питання невизнання замовності цього злочину ми піддаємо сумніву», - додала вдова журналіста.

Довідка УНІАН. Вбивство Гонгадзе було скоєно восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження МВС України - Валерія Костенка, Миколу Протасова та Олександра Поповича, і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 13 років.

Ще один обвинувачений – Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 року в селі Молочки Чудновського району Житомирської області він був затриманий.

Читайте такожРозгляд апеляції Пукача у справі про вбивство Гонгадзе (наживо)

29 січня 2012 року Печерський райсуд Києва виніс вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі.

Адвокат Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок. ”Скарга стосується лише неповноти встановлення мотивів злочину”, - сказала адвокат.

Також скаргу на вирок подав ще один потерпілий у справі Журналіст Олексій Подольський.