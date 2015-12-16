Екс-глава МВС України Захарченко працює в комітеті Держдуми РФ

Про це Захарченко повідомив власному кореспонденту УНІАН у РФ.

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"Я від українського громадянства не відмовлявся, у мене є російський паспорт. У цьому немає протиріч. За російським законодавством я зобов'язаний повідомити відповідні органи, Федеральну міграційну службу про те, що я маю друге громадянство", - сказав Захарченко.

Він зазначив, що найближчим часом не збирається йти на держслужбу в РФ, тому від українського громадянства не відмовляється.

Крім того, Захарченко повідомив, що працює експертом у Держдумі, в комітеті з власності, до цього працював у державній корпорації "Ростех".

"Також у мене є фонд "Юго-восток", ми надаємо допомогу колишнім громадянам України і тим, що перебувають у громадянстві України, які були змушені покинути її територію", - сказав Захарченко.

За словами екс-міністра, його не турбує, що він оголошений у розшук, оскільки ставиться до влади України "як товариш Жуков до товариша Гітлера, якби він оголосив його у розшук".

"Нехай розшукують - це їхнє право", - сказав Захарченко.

Він заявив, що "тієї держави, де я працював, на яку 30 з гаком років витратив свого життя як держслужбовець... Спочатку Радянський Союз, потім Україна". "Я хотів би повернутися в ту Україну, але її не існує".

Як повідомляв УНІАН, 26 листопада 2014 року Захарченку було заочно оголошено підозру в незаконному позбавленні волі особистого секретаря предстоятеля УПЦ (МП) Володимира митрополита Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра (Драбинка).

У зв'язку з цією справою Захарченка було оголошено в розшук.

Також СБУ та Генпрокуратура України розслідували причетність Захарченка до заволодіння державним майном в особливо великих розмірах на суму близько 160 млн грн.

Крім того, Захарченку оголошено про підозру разом з іншими колишніми керівниками силових відомств у підготовці так званої «антитерористичної операції» проти учасників Майдану в лютому 2014 р.

Також Генпрокуратура України підозрює екс-міністра МВС України в отриманні 1,2 млн грн неправомірної вигоди за сприяння діяльності фіктивних фірм.

Інтерпол відмовився оголошувати Захарченка у міжнародний розшук.