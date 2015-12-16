У Львові чиновник Міноборони вимагав 15 тисяч гривень за передачу квартир для учасників АТО

Як повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, 42-річний керівник одного з підрозділів Міністерства оборони у Львівській області вимагав від представника забудовника хабар за підпис акту передачі квартир для військовослужбовців та учасників АТО.

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"Виплата" проходила у два етапи. Першого разу начальник отримав 5 тис. грн. Під час отримання другої частини суми посадовця було затримано.

Аби убезпечити себе та відвести підозри, військовослужбовець призначив зустріч вдень, просто на вулиці, однак приїхав на неї у форменому одязі. У зазначений час чоловіки зустрілись, посадовцю передали решту грошей – 10 тис. грн. З портфеля керівника правоохоронці і вилучили заздалегідь помічені гроші.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статтею 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. За одержання неправомірної вигоди посадовцю з Міноборони загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу.