СБУ затримала на хабарі двох суддів Львівського апеляційного адмінсуду

Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.

Зазначається, що через посередників - адвокатів - судді отримали 6 тисяч доларів за рішення про поновлення на роботу працівника прокуратури.

У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.

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