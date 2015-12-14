СБУ затримала на хабарі двох суддів Львівського апеляційного адмінсуду
21:41, 14 грудня 2015Суспільство
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Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала на хабарі двох суддів Львівського апеляційного адміністративного суду.
Судді Львівського апеляційного адмінсуду погоріли на хабарі / 112.ua
Про це йдеться у повідомленні прес-центру СБУ.
Зазначається, що через посередників - адвокатів - судді отримали 6 тисяч доларів за рішення про поновлення на роботу працівника прокуратури.
У рамках кримінального провадження, розпочатого за ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії.
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