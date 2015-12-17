Трансляція конференції Путіна не викликала ажіотажу в окупованому Криму (фото)

Люди, що прийшли до екранів з трансляцією, більше цікавилися не тим, про що говорив президент Росії, а тим, чи по своїй волі з'явилися, повідомляє Крим.Реалії.

«Вас теж відправили дивитися?» – зверталися один до одного присутні. З'ясувати, хто відправляв людей дивитися трансляцію, не вдалося, глядачі категорично ухилялися від відповідей.

У той же час, згідно з повідомленням, у Керчі біля телевізорів з трансляцією прес-конференції Путіна ажіотажу не було.

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Відзначається, що традиційна щорічна прес-конференція президента Росії Володимира Путіна 17 грудня стартувала опівдні за московським часом. У Криму трансляцію прес-конференції президента забезпечували за допомогою мобільних телевізійних пристроїв.

Практику проведення великих щорічних прес-конференцій Володимир Путін ввів в 2001 році. Рекордним за тривалістю стало спілкування з пресою у 2008 році. За 4 години 40 хвилин Путін відповів на 106 питань.