Amnesty International розкритикувала заборону Компартії: це небезпечний прецедент

У правозахисній організації Amnesty International засуджують заборону компартії України. Про це йдеться в офіційній заяві, опублікованій на сайті Amnesty International.

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"Заборона Комуністичної партії України запровадила небезпечний прецедент. Цей крок відкидає Україну назад на її шляху до реформування та поваги до прав людини" — заявив Джон Далхусен, директор Amnesty International в Європі та Центральній Азії.

"Дії української влади щодо заборони Комуністичної партії України виключно через її назву та використання радянської символіки порушує право на свободу самовираження та об’єднання та встановлює небезпечний прецедент для українського політичного життя", - додали в організації.

Правозахисники нагадали, що цього року серія політично вмотивованих вбивств лишається нерозкритою, а журналісти та ЗМІ, що критикували рішення влади, переслідуються.

"Сьогоднішнє рішення може розглядатися його прибічниками як боротьба з пережитками радянського минулого. Насправді ж, ефект цього рішення абсолютно протилежний, оскільки було використано ті ж самі драконівські заходи щодо придушення інакомислення. Вираження своєї думки без страху бути переслідуваним за це, особливо якщо вона суперечить провладній позиції, було одним із принципів протестувальників Євромайдану. Переслідування Комуністичної партії суперечить цим ідеалам" — заявив Джон Далхусен.

Як повідомляв УНІАН, 8 липня 2014 року Міністерство юстиції України та Укрдержреєстр звернулися до Окружного адмінсуду Києва з позовом про заборону на території країни діяльності Компартії України.

Як зазначалось у позові, "КПУ вчиняє дії, спрямовані на зміну конституційного ладу насильницьким шляхом; порушення суверенітету й територіальної цілісності України; пропаганду війни, насильства, розпалювання міжетнічної ворожнечі; посягання на права і свободи людини, а також представники КПУ систематично звертаються із закликами до створення воєнізованих формувань".

30 вересня 2015 р. Окружний адмінсуд Києва також за позовом Мін’юсту припинив діяльність Комуністичної партії України (оновленої) та Комуністичної партії робітників і селян.

16 грудня Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Міністерства юстиції України в повному обсязі, заборонивши діяльність Комуністичної партії України.