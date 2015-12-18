Порошенко присудив 40 премій 89 молодим вченим

Як повідомляє прес-служба президента, в цьому році лауреатами премії стали 89 науковців віком до 35 років, серед яких 3 доктори і 74 кандидати наук.

Відзначається, що молоді вчені долучаються до вирішення проблем, що стоять перед країною і суспільством, зокрема, досліджують питання допомоги нашим героям-захисникам в зоні АТО. Зокрема, премія була присуджена за цикл наукових праць «Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів».

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Серед зазначених наукових робіт також «Перспективні технології підготовки ракетних палив», «Підвищення функціональної ефективності композитних виробів авіакосмічної техніки», цикл наукових праць «Розробка та біотестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю», наукові праці в галузі медицини «Вивчення функціонального стану судин у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит» та «Особливості механізму розвитку ерозивно-виразкових уражень шлунку при тривалому застосуванні нестероїдних протизапальних препаратів»

Щорічна премія президента України для молодих вчених присуджується за видатні досягнення в галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які сприяють подальшому розвитку науки, суспільному прогресу і утверджують високий авторитет вітчизняної науки.

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