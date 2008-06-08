Голова української діаспори в Росії відвідав Черкаси

Делегація рахункових палат Російської Федерації та України 7 червня відвідала Черкаську область.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Черкаської облдержадміністрації, до її складу увійшли голова рахункової палати Росії Сергій СТЕПАШИН, голова рахункової палати України Валентин СИМОНЕНКО та депутат Державної Думи Росії Василь ДУМА, який очолює українську діаспору в Росії.

Під час зустрічі з головою Черкаської облдержадміністрації Олександром ЧЕРЕВКОМ було досягнуто домовленостей про подальшу співпрацю Черкащини з Ярославською та Костромською областями Росії.

У Каневі гості вклонилися могилі Тараса Шевченка, побували в Тарасовій світлиці, Успенському соборі , а також відвідали могили відомих росіян: письменника Аркадія Гайдара, драматурга та педагога Олександра Ленського.

В Умані гості оглянули дендрологічний парк "Софіївка".