Рятувальники вручну розбирають завали на шахті ім. Карла Маркса

Урядова комісія із з’ясування причин та наслідків вибуху на шахті ім. Карла Маркса у місті Єнакієве Донецької області прийняла рішення підготувати документи щодо фінансування робіт з термінової ліквідації аварії на шахті.

Про це повідомив перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ під час брифінгу за результатами вечірнього засідання урядової комісії, передає прес-служба Кабінету міністрів.

О.ТУРЧИНОВ запевнив, що урядова комісія і рятувальні загони, які працюють на шахті ім. Карла Маркса у місті Єнакієве, роблять все для того, щоб врятувати життя гірників. „Головне для нас сьогодні – це життя людей”, - наголосив він.

Перший віце-прем’єр-міністр повідомив, що на даний час повністю розібрано завал головного стволу шахти, але роботи ускладнюються через високу загазованість. „Тому розбір завалів здійснюється вручну, оскільки не можна використовувати електричне обладнання”, - уточнив він.

Як повідомив О.ТУРЧИНОВ, наступне засідання урядової комісії із з’ясування причин та наслідків вибуху на шахті ім. К.Маркса у Єнакієвому відбудеться о 10-й год. 9 червня.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня о 5.00 на шахті імені Карла Маркса стався вибух і пожежа, під завалами опинилися 37 гірників.

Станом на сьогоднішній ранок врятовано та піднято на поверхню двох гірників. Крім того, було виявлено без ознак життя тіло одного шахтаря. Доля ще 34 залишається невідомою.

Загалом до лікарень госпіталізовано 7 постраждалих.