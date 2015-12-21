До центрів безоплатної допомоги цього року у цивільних та адміністративних справах звернулися більше 35 тисяч українців - Мін'юст

Про це сьогодні під час візиту до Першого київського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

Починаючи з наступного року ми запускаємо систему розширення центрів безоплатної правової допомоги і передаємо їм функції органів юстиції на місцях. Людина, яка приходитиме в такі центри зможе отримати первинну правову допомогу, допомогу адвоката, необхідні документи як через фронт-офіс, будь-які наші онлайн-сервіси і консультації. Це ті функції, які має виконувати міністерство юстиції європейського зразка», - зазначив очільник Мін’юсту.

За його словами, Мін’юст отримав у 2014 році від попередників у спадок 700 районних управлінь юстиції радянського зразка, де співробітники були далекими від того, щоб надавати допомогу пересічним українцям.

«Ми маємо перейти до системи центрів справедливості, які візьмуть на себе функції комунікації з громадянами в конкретних громадах, районах, маленьких містечках. Вони мають стати обличчям системи юстиції на місцях. Це буде функціональне завершення реформи Мін’юсту, що стане справжнім міністерством справедливості, де люди отримуватимуть допомогу і шанс на захист від старої системи, яка ще залишилася у багатьох держорганах», - наголосив Міністр юстиції.

«Є дуже правильний і влучний вислів, якщо держава не може забезпечити справедливість, немає сенсу жити в такій державі. Мін’юст через розбудову центрів безоплатної правової допомоги демонструє шлях, яким має змінюватися система юстиції і правоохоронна система. 350 людей, які отримали виправдувальні вироки – це не просто цифра статистики. Це 350 доль людей, які за інших обставин були б незаконно засудженні і перебували б у тюрмі. Завдяки нашим адвокатам вони були виправдані й зараз на волі. 11 тисяч людей, які отримали покарання не пов’язане з ув’язненням – це ті люди, чиї долі не були безповоротно зламані нашою пенітенціарною системою радянського зразка. 1500 відмов прокурорам у клопотаннях про арешт – це також конкретні люди, які не потрапили за грати», - зауважив Павло Петренко.

До центрів безоплатної допомоги цього року звернулися більше 35 тисяч українців у цивільних і адміністративних справах. Із них понад 7500 отримали адвоката, який здійснює їх представництво в судах.

У кримінальних справах вдалося отримати 350 виправдувальних вироків або випадків закриття провадження та 11000 випадків звільнення від тюремного покарання, або призначення мінімального покарання.

Під час візиту Міністр юстиції поспілкувався зі співробітниками центру та провів особистий прийом громадян, які прийшли цього дня до центру за допомогою.