Помер визначний український мультиплікатор

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття з приводу смерті видатного режисера, художника, народного артиста України Володимира Дахна.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у телеграмі, яку В.ЮЩЕНКО направив вдові митця Людмилі ДАХНО зазначається: “Від нас пішов один з найкращих вітчизняних мультиплікаторів, творець знаного на весь світ іскрометного серіалу про трьох запорізьких козаків і не менш знаменитої екранізації “Енеїди”.

«Розумію, як важко пережити цю непоправну втрату, адже смерть забрала Володимира Авксентійовича сповненого вірою у відродження української анімації і безліччю творчих задумів та планів», – зазначив Президент у телеграмі.

В.Дахно помер 30 липня на 75-му році життя.