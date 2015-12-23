В патрульній поліції заявили про 80% довіри українців до їх роботи

Відзначається, що рівень довіри населення до патрульної поліції виріс на 80% . Про це свідчать дані внутрішнього моніторингу Департаменту патрульної поліції.

У відомстві також відзначили зростання кількості дзвінків на «гарячу лінію». Якщо в жовтні було отримано 4625 дзвінків, то в листопаді - уже 5537.

«Той факт, що все більше людей звертається за допомогою до патрульних свідчить про зростаючий рівень довіри до правоохоронців», - вважають в патрульній поліції.

Як йдеться в результатах моніторингу, статистика відображає загальну позитивну динаміку за всіма показниками роботи національної поліції за 2015 рік. Значно зросла швидкість прибуття на місце події, в середньому по Києву цей показник становить 9 хвилин 27 секунд.

У департаменті також зазначили, що збільшення оперативності реагування дозволило поліцейським, по гарячих слідах затримати в Києві понад 450 зловмисників. В цілому ж, з моменту запуску, патрульні відпрацювали понад 500 тисяч завдань.

Зазначимо, що активна стадія реформування національної поліції почалася менше шести місяців тому і ще не закінчилася в частині регіонів, але загальні показники за оцінками експертів вже досить позитивні. До процесу очищення рядів поліцейських активно долучається громадськість, беручи участь у роботі атестаційних комісій, проведенні розслідувань за фактами порушень правоохоронцями.