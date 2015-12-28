В Одесі двох чоловіків, які зняли український прапор з будівлі поліції, оштрафували на 250 гривень

До одного з відділів поліції в Одесі надійшло повідомлення про те, що з адмінбудівлі ГУНП в Одеській області невідома особа зняла державний прапор України. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

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"Близько 03.00 до адмінбудівлі ГУНП в Одеській області підійшли сфотографуватися кілька чоловіків. У цей час один із них витягнув прапор із кріплення. Оперативний черговий, який помітив протиправні дії, вийшов та попросив зловмисника повернути прапор на місце, але той проігнорував його законні вимоги та, разом із приятелем, пішов з місця події убік вул. Польської. За кілька хвилин поліцейські зупинили правопорушників на вул. Польській, однак прапора при них не було", - йдеться в повідомленні.

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Рішенням суду на правопорушників накладено штраф у розмірі 250 гривень кожному.