Населення Землі 1 січня 2016 року складе майже 7,3 мільярда осіб

Прогнозоване населення світу на 1 січня становитиме 7 мільярдів 295 мільйонів 889 тисяч 256 осіб, збільшившись за рік на 78 мільйонів, або на 1,08%, повідомляє РИА Новости.

У США населення на початок нового року складе 322 мільйони 762 тисячі осіб, збільшившись за рік на 2,47 мільйона, або 0,77%. З останнім переписом населення у 2010 році число жителів США зросла приблизно на 14 мільйонів чоловік.

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Найбільш населена країна світу — Китай (1,367 мільярда осіб), за нею йдуть Індія (1,252 млрд) і США, потім Індонезія, Бразилія, Пакистан, Нігерія, Бангладеш. Росія з 142,423 мільйона жителів займає 9 місце, замикає десятку Японія.