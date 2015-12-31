Савченко привітала українців зі святами: У нас обов'язково буде краще, ніж є

Про це йдеться у листі, опублікованому сестрою льотчиці Вірою Савченко в Facebook.

"У нас бували важкі свята, але з гіркотою веселі. Ми вміємо не падати духом і сміятися навіть над смертю. Свобода дорожча за життя! Україна дорожче всього на світі!", - написала Надія Савченко.

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Вона в черговий раз підкреслила, що українці гідні кращого.

"Ми заслуговуємо гідного й вільного життя. І у нас обов'язково буде краще, ніж є", - впевнена Надія Савченко.

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Нагадаємо, вчора стало відомо, що Савченко почала різко втрачати вагу. Кілька днів тому Ростовський суд РФ продовжив утримання Надії Саввченко під вартою до 16 квітня 2016 року.