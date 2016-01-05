Муфтіят Криму буде створено на материковій частині України - Джемілєв

Про це він сказав в інтерв'ю агентству QHA.

"Чому є необхідність створення муфтіяту в Києві? Тому що Муфтіят Криму зараз знаходиться у повному підпорядкуванні окупантові. Що вони скажуть, те і роблять. Тобто Муфтіят Криму зараз не відображає сподівання і думки мусульман Криму. Змушено не може цього робити", - сказав він.

Джемілєв зазначив, що в Криму фактично діють два муфтіяти – Таврійський, створений російською "владою" "на противагу, для конкуренції" ДУМК.

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"Там люди, у яких немає ані віри, ані релігії. Все для політичного шантажу. Проводяться політичні ігри такого штибу: "Якщо не підкоритеся нам, всі мечеті ми віддамо Таврійському муфтіяту". Муфтій наш виявився людиною ненадійною. Повністю підкорився їм. З цієї причини ми прийняли рішення про створення тут муфтіяту, який буде відображати думки і бажання кримських татар", - зазначив нардеп.

Він додав, що необхідність створення ДУМК на материковій частині України продиктована також наявністю великої кількості кримських татар, які виїхали з території півострова. За словами Джемілєва, це близько половини з 35 тисяч людей, що виїхали з півострова.

"В Херсоні є 7-8 тисяч кримських татар, які проживали там, також там живуть турки-месхетинці. Звичайно ж, правильно було б створити муфтіят там, але ми подумали, що правильніше буде, якщо він буде в Києві. В Херсоні і в інших областях можуть бути його філії або перебувати імами", - розповів уповноважений президента.

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Джемілєв також зазначив, що питання створення муфтіяту на материковій Україні вже обговорювалося з іншими релігійними організаціями, і надалі буде налагоджено співпрацю з ними.

"Є тут і хабашити, вони повністю співпрацюють з росіянами, командує ними якийсь Ахмет Тамім. З ними ми не можемо встановити діалог, тому що у них інші політичні цілі. Але інші релігійні організації підтримують нас", - додав він.