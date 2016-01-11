В одному з київських клубів інсценізували страту пілота Су-24, РФ погрожує кримінальною справою (відео)

Відео події було розміщено на YouTube.

"Кожен русак буде покараний. Так буде з кожним русаком, який прийде на нашу землю. А вам я пропоную веселитися і бути веселіше, ніж цей русак", - сказав ведучий заходу.

Під час самого "заходу", один з учасників провів іншому ножем по горлу, попередньо поставивши його на коліна. Мова ведучого супроводжувалася звуковою доріжкою, яку використовує в своїх агітаційних роликах бойовики терористичного угруповання "Ісламська держава".

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Як повідомляє "Газета. ru", глава комітету Держдуми з безпеки і протидії корупції РФ Ірина Ярова направила в Слідчий комітет РФ запит щодо порушення кримінальної справи за даним фактом.

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"В самому тексті запиту зазначається, що подія містить всі ознаки складу злочину, передбаченого статтею 205.2 «Публічні заклики до здійснення терористичної діяльності або публічне виправдання тероризму» КК Росії", - пише видання.

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Як повідомляв УНІАН, у жовтні турецькі військові збили російський бомбардувальник, що порушив повітряний простір країни.

Згідно із заявою турецьких військових, перед тим, як російський літак Су-24 був збитий, його 10 разів попереджали про порушення повітряного простору.

У Росії заперечують, що літак перетнув турецький кордон, і стверджують, що він летів над територією Сирії.