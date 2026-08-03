Зеленський призначить Умєрова головою СЗР, Клименка – секретарем РНБО

Глава держави повідомив завдання, якими займатиметься Умєров на новій посаді.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров стане новим головою Служби зовнішньої розвідки України. Колишній міністр внутрішніх справ Ігор Клименко очолить РНБО. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський повідомив під час виступу на нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

Зокрема, Умєров буде координувати роботу з укладення Drone deals і займатиметься питаннями дипломатії й оборони. Йдеться про країни не тільки країни Близького сходу.

"І щоб у нього було більше можливостей займатись саме такими питаннями - одночасно і дипломатією, обороною і процесом перемовин з Сполученими Штатами, і з іншими визначеними партнерами, а також перемовин щодо закінчення війни, Умєров буде призначений керівником Служби зовнішньої розвідки України. Я прошу вас підтримати цю його діяльність в кожній країні, яка вже є в форматі Drone Deals. Це дуже важливо’ , - повідомив Зеленський.

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Як повідомив Зеленський, Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у воєнній сфері завдяки формату укладення дронових угод (Drone deals).

"Коли ми кажемо про Drone deals – ми маємо на увазі не просто експорт або не тільки тих чи інших дронів. Це формат, що інтегрує наш український досвід захисту у війні з оборонним спроможностями, з спроможностями наших партнерів", - сказав Зеленський.

Він додав, що українські експортні команди оцінюють рівень, на якому потребує захист партнерів, їхні засоби ППО й інші системи оборони, і відповідно, пропонують рішення як посилити партнерів завдяки довгостроковій, мінімум 10-річній співпраці з Україною.

За його словами, завдяки Drone deals наша держава отримує довгострокове щорічне фінансування для України і українських оборонних виробництв, стійку фінансову основу для оборонної галузі, а партнери отримують "сучасну оборону".

Як сказав Зеленський, зараз Drone deals укладені з 9 країнами і в роботі є ще 15 угод.

Екс-глава МВС Ігор Клименко очолить РНБО

Також президент повідомив, що на цьому тижні відбудеться спеціальне засідання РНБО з метою того, щоб оцінити, чи виконуються і як виконуються плани стійкості для областей і громад. Глава держави додав, що якщо плани не виконуються, то за це буде відповідальність.

"На основі цього аналізу ми дамо завдання для зовнішніх відносин нашої держави. Новим секретарем РНБО стане Ігор Клименко. Він має надзвичайно якісний досвід координації безпекового сектору, також роботи минулої зими для нашої стійкості і допомоги нашим людям. Нам потрібно посилюватись. Тож, майданчик РНБО буде більш залучений в роботу з урядом України щодо цього", - відзначив Зеленський.

Кадрові зміни - останні новини

Раніше обізнане джерело розповіло УНІАН, що Зеленський має намір призначити секретаря Ради національної безпеки і оборони Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України.

Водночас, за словами співрозмовника, новим секретарем РНБО замість Умєрова має стати Ігор Клименко, колишній міністр внутрішніх справ.

Як відомо, станом на зараз т. в. о. голови Служби зовнішньої розвідки України є Олег Луговський. Раніше СЗР очолював нинішній керівник ГУР Олег Іващенко.

Раніше Зеленський заявлялв, що Ігорю Клименку запропоновано посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони.

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