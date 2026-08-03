Зарплати чиновників знову зросли: кому платять найбільше

Середня зарплата держслужбовців центральних органів за рік зросла на 7 тисяч гривень.

Середня заробітна плата працівників центральних органів виконавчої влади у червні становив 66,84 тисячі гривень, що на 7 тисяч більше ніж в аналогічному періоді минулого року. Про це повідомили у Міністерстві фінансів України.

До п’ятірки держорганів центрального рівня за показниками середньої зарплати у червні увійшли:

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг - 107,2 тис. грн;

Антимонопольний комітет України - 98,4 тис. грн;

Національне агентство з питань запобігання корупції - 97,9 тис. грн;

Апарат Верховної Ради України - 96,4 тис. грн;

Рахункова палата - 94,5 тис. гривень.

Найменше отримують працівники таких відомств:

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Державне космічне агентство України – 42,5 тис. грн;

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками і Державна служба з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів – 42,3 тис. грн;

Державна служба у справах дітей – 40,9 тис. грн;

Державна інспекція енергетичного нагляду – 36,7 тис. грн.

У Мінфіні наголошують, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати (компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань тощо), тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Середня нарахована винагорода суддів вищих судових органів (Верховний Суд, Конституційний Суд, Вища рада правосуддя, Вища кваліфікаційна комісія суддів, Вищий антикорупційний суд) у червні 2026 року становила від 446,7 тис. грн до 197,8 тис. гривень.

Середній розмір нарахованої зарплати працівників апаратів органів судової влади центрального рівня становила 71,46 тис. гривень.

Зарплати в Україні – останні новини

Середня зарплата чиновників центральних органів влади у березні складала 58,64 тисячі гривень. Найвищі зарплати тоді отримували у Антимонопольному комітеті та НКРЕКП – понад 95 тис. грн.

Середня заробітна плата в Україні в червні зросла на 5,9% порівняно з травнем і досягла 32 783 гривень до сплати податків. Після вирахування 18% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору українці в середньому отримували "чистими" на руки 25 243 гривні.

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