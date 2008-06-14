Місту Комсомольську хочуть повернути колишню назву

Місту Комсомольську (Полтавська область) хочуть повернути колишню назву - Комсомольськ-на-Дніпрі.

Як повідомили УНІАН у мерії міста, з таким зверненням до міського голови Сергія СУПРУНА звернулися засновники 40-річного міста.

“Листа не було відхилено, навпаки - це питання пообіцяли розглянути”, - сказав представник мерії.

Автори звернення сподіваються, що місто перейменують до святкування 50-річчя його заснування, яке відбудеться в 2010 році.

Нагадаємо, спочатку місто Комсомольськ називалося Комсомольськ-на-Дніпрі, однак у 1972 році, коли він став містом обласного підпорядкування, назву скоротили до нинішньої.

Раніше жителі Комсомольська пропонували присвоїти місту й інші назви, такі як Дніпровськ, Наддніпрянськ, Борисфен, Християнськ. Але такі варіанти назв не були схвалені громадськістю міста і міською владою.