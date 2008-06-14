НС на заводі "Стирол": 18 осіб дістали отруєння

Сьогодні в Донецькій області, в місті Горлівка через викид сірчаного газу, що стався при запуску після ремонту цеху з виробництва сірчаної кислоти концерну "Стирол", 18 осіб дістали отруєння.

Як повідомила УНІАН керівник прес-служби територіального управління Держгірпромнагляду в Донецькій області Марина НІКІТІНА, хвіст хмари викиду осів на промисловий майданчик шахти "Олександрівська-Західна", що перебуває в процесі реструктуризації. На цьому майданчику працювали люди, які і постраждали, з них – четверо з 4-ої зміни і 14 осіб – з 1-ої робочої зміни. З 18 потерпілих 14 були доставлені в лікарню з отруєнням легкої і середньої тяжкості, а четверо відмовилися від госпіталізації, уточнила М.НІКІТІНА.