Через рік з полону в Лівії звільнили двох українських моряків

Про це повідомляє департамент політики і комунікацій Міністерства закордонних справ.

Як зазначається в повідомленні, посольством України в Лівії також надано сприяння у звільненні інших членів екіпажу згаданого судна – громадян Болгарії та Румунії.

Прибуття громадян України на Батьківщину очікується завтра, 15 січня.

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«МЗС України вкотре звертається до громадян України з наполегливою рекомендацією уникати поїздок до Лівії, а тим, хто вже перебуває на території цієї держави, негайно її залишити.

У разі потрапляння у надзвичайні ситуації громадянам України слід невідкладно звертатися до посольства України в Лівії (тимчасово передислоковане до м.Туніс) за номером телефону: +216 941 273 42 (працює цілодобово) або телефонувати на «гарячу лінію» МЗС України: + 38 044 238 16 57», - підкреслюється у повідомленні.