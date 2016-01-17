До Київщини 19-20 січня повертаються сильні морози

Як повідомляє гідрометцентр, 19-20 січня на Київщині буде хмарно з проясненнями. 19 січня вночі помірний сніг, місцями хуртовина, вдень невеликий сніг; 20 січня без істотних опадів.

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На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний та західний, 7-12 м/с, вночі та вранці 19 січня пориви 15-20 м/с. Температура вночі близько 10°, вдень 6-8° морозу.

18 січня на дорогах ожеледиця, вдень пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві завтра хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень 7-9° морозу.