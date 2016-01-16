У найближчі два дні серйозно погіршиться погода: вітер посилиться, Україну замете снігом

У більшості областей України 17-18 січня очікується значне ускладнення погоди.

Як повідомили УНІАН в Управлінні безпеки дорожнього руху Національної поліції, протягом 17-18 січня в ряді областей України очікуються дуже сильні снігопади, сильні хуртовини, снігові замети при сильному вітрі. Зокрема, впродовж двох днів небезпечні стихійні явища будуть спостерігатися на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської, 18 січня і Харківської та Сумської областей.

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«Негода може призвести до суттєвого ускладнення руху транспорту, тож для забезпечення безпеки дорожнього руху та безперебійної роботи снігоочисної техніки на складних ділянках автодоріг на час ліквідації наслідків стихії можливі обмеження пересування транспортних засобів», - попереджають у Нацполіції та просять водіїв без нагальної потреби не виїздити на власному транспорті, а тим хто виїхав уважно стежити за повідомленнями щодо стану проїзду дорогами України.

«Неухильно дотримуйтесь правил дорожнього руху з особливої обережністю рухайтеся по мостам та естакадах, відмовтеся від ризикованих маневрувань. Якщо виникає необхідність зупинитися, знижуйте швидкість поступово. А при зупинці обов’язково включайте аварійну світлову сигналізацію.

Вирушаючи в дорогу, не забувайте про зарядний пристрій до мобільного, гарячі напої в термосі, запишіть номери телефонів аварійних служб», - радять водіям у Нацполіції.