З 23 січня в Україні починає роботу оціночна місія ООН
Оціночна місія ООН зі стабілізації ситуації на Донбасі розпочне роботу з 23 січня.
Про це повідомляється на сайті постійного представництва України при ООН.
"У контексті посилення ролі ООН у стабілізації ситуації на Донбасі на прохання української сторони з 23 січня в Україні розпочне роботу оціночна місія ООН", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що до складу місії увійдуть представники Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Служби ООН з питань розмінування.
Планується, що місія проведе зустрічі з посадовцями центральних органів виконавчої влади в Києві, а також здійснить поїздку на Донбас для вивчення потреб на місцях, зокрема у сфері гуманітарного розмінування.
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