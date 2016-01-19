З 23 січня в Україні починає роботу оціночна місія ООН

03:41, 19 січня 2016
Суспільство
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Оціночна місія ООН зі стабілізації ситуації на Донбасі розпочне роботу з 23 січня.

REUTERS

Про це повідомляється на сайті постійного представництва України при ООН.

"У контексті посилення ролі ООН у стабілізації ситуації на Донбасі на прохання української сторони з 23 січня в Україні розпочне роботу оціночна місія ООН", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що до складу місії увійдуть представники Програми розвитку ООН, Дитячого фонду ООН та Служби ООН з питань розмінування. 

Планується, що місія проведе зустрічі з посадовцями центральних органів виконавчої влади в Києві, а також здійснить поїздку на Донбас для вивчення потреб на місцях, зокрема у сфері гуманітарного розмінування.  

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