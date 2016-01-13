Австрія включила Україну до списку пріоритетних країн для надання допомоги

Австрія включила Україну до списку пріоритетних країн для надання технічної допомоги.

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив в "Твіттері". Читайте такожПорошенко: між Україною та Австрією відкриються нові можливості для розширення торговельно-економічної співпраці "Австрія включила Україну в список пріоритетних країн, які отримуватимуть техдопомогу. Спеціальна місія МЗС Австрії відвідає Київ у лютом", - написав посол.

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