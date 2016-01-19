Координатор блокади Криму допустив військовий сценарій повернення окупованого півострова

Він зазначив, що не вірить у мирний сценарій звільнення півострова, передає "Крим. Реалії".

"Я не вірю в мирний сценарій звільнення Криму, але це моя суб'єктивна думка", – сказав Іслямов.

При цьому він спрогнозував можливий сценарій розвитку подій на півострові через економічні труднощі у Росії.

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"Це буде відбуватися, швидше за все, так: санкції дотиснуть, я так думаю, що Путіна змістять у найближчій перспективі, прийде якась військова хунта, яка вирішить все-таки організувати свій останній бій. Тому що вони для цього готувалися стільки часу. Їм це буде зрадою з боку будь-якого іншого політика, який буде повертати Крим", – припустив Іслямов.

Нагадаємо, раніше ініціатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов заявив про формування батальйону для входу в окупований Крим. За його словами, це формування буде допомагати і міліції, й поліції.