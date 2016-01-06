Новий формат блокади: Іслямов заявив про створення батальйону для звільнення Криму (відео)

Це формування буде допомагати і міліції, і поліції, і в тому числі буде готуватися для входу в Крим, передає телеканал "КотТВ".

"Тому що це нова поліція, нова Нацгвардія, яка буде там вже всередині Криму. Буде очищати Крим від тих "сепараторів", які там вже засіли і від тих елементів, неугодних елементів, які там залишаться після звільнення Криму. Такий у нас сценарій. Ось наш переформат такий", - зазначив Іслямов.

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Активіст вважає, що після повернення півострова він стане кримськотатарським, а не псевдоросійським, псевдоукраїнським, псевдотатарським, як раніше.

"Зараз ми до цього готуємося... Ми, зайшовши в Росію, як "Матриця", ми зруйнуємо її, і через Крим буде звільнення всієї Росії, України, в першу чергу, потім Росії... Через Крим буде розпад Росії", - переконаний Іслямов.

Нагадаємо, раніше координатор громадянської блокади Криму Ленур Іслямов анонсував створення кримськотатарського батальйону, який увійде в ЗСУ.