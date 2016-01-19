Екс-комбат "Торнадо" на суді заявив, що його спецрота робила свою роботу "на п'ять з плюсом"

Про це повідомляє телеканал "112 Україна".

"За словами Онищенка, охорона у них дуже посилена. Він заявив про те, що в свій час вони оголошували голодування через незгоду з обвинуваченнями та умовами, в яких вони містяться. Онищенко також розповів про те, що поки вони не проти судового процесу, хочуть, щоб всі дізналися правду про нього і ще інших 7 бійців його підрозділу. Він зазначив, що звинувачення, які їм пред'являють, є сфальсифікованими та всі статті, за якими їх звинувачують, відкидають", - сказав кореспондент.

"Я, як командир, ще раз заявляю, що ми робили свою роботу на 5+. Що стосується всього іншого, я хочу, щоб ви всі знали, яка є доказова база і в чому дійсно нас звинувачують. І найголовніше, що ми дійсно робили, а чого ми не робили", - зазначив Онищенко.

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Нагадаємо, 17 червня 2015 р. стало відомо про затримання 8 бійців "Торнадо", у тому числі командира Руслана Онищенко. У коментарі "112 Україна" тоді ще замкомбата Микола Цукур заявив, що затримання пов'язані з блокуванням батальйоном поїзда з контрабандним металом з Алчевського меткомбінату. Слідчі наполягають, що затримані зґвалтували і вбили чоловіка, знімаючи при цьому процес на відео. Адвокат "торнадівців" заявляє, що в матеріалах справи цього відео немає. 18 липня 2015 р. міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав наказ про розформування роти "Торнадо".