Бойовики продовжують блокувати допуск місії Червоного Хреста до полонених - Геращенко

Про це уповноважений президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи, народний депутат від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"Питання звільнення заручників (як тих, що утримуються у бойовиків, так і політв'язнів в РФ) - на особистому контролі президента. Немає такої міжнародної зустрічі, де б не піднімалася проблема заручників як ключовий невиконаний гуманітарний пункт Мінських угод. Україна з перших днів роботи Мінських груп наполягала на залученні до пошуку зниклих безвісти і звільнення полонених (представників) МКЧХ. На жаль, бойовики й досі блокують допуск місії в тюрми", - повідомила Геращенко.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Давосі президент України Петро Порошенко закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста активізувати зусилля для звільнення всіх заручників, в тому числі українського режисера Олега Сенцова та української льотчиці, народного депутата Надії Савченко.