Справа Корбана: Захист просить суд про перерву, щоб прокурори виконали ухвалу про медобстеження
Захист лідера партії «Українське об’єднання патріотів - УКРОП» Геннадія Корбана прохає суд оголосити перерву у засіданні, щоб прокурори у передбачений чинним законодавством спосіб змогли виконати ухвалу суду від 26 грудня про проведення судово-медичного обстеження.
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Оксана Томчук сказала під час судового засідання.
"Враховуючи те, що ухвала суду від 26 грудня 2015 року невиконана, і це підтвердив нам прокурор, я прошу суд негайно оголосити перерву, і дати можливість прокурору виконати і забезпечити таке виконання. Ми не будемо якимось чином цьому заважати, я можу це пообіцяти, тому що ми самі у цьому зацікавлені", - заявила Томчук.
Читайте такожДокументи, у яких прокуратура просить доставити Корбана в суд, сфальсифіковані - адвокати
Разом з тим вона наголосила, що зазначену ухвалу суду необхідно "виконати в порядку передбаченому діючим законодавством із залученням людей, які мають на це право, установ державних, які мають на це право".
При цьому вона звернула увагу, що у неділю жодна установа не працює, щоб здійснити судово-медичне обстеження.
Вона сказала, що тільки після того за результатами висновків експертів, які встановлять факт того, чи може Корбан брати участь у засіданні, приймати рішення про його участь у суді. "Не пересуватися, шановний (до прокурора Олександра Голінченка - УНІАН) у візку напевно в туалет своєї палати, а приймати участь у судовому засіданні, яке відбувається численними годинами", - заявила адвокат.
Прокурор Голінченко заявив, що на його домку достатньо 10-15 хвилин, щоб визначити чи може Корбан брати участь у судовому засіданні.
Суддя заявив, що суд видалився у нарадчу кімнату для прийняття рішення.