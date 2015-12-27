Справа Корбана: Захист просить суд про перерву, щоб прокурори виконали ухвалу про медобстеження

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Оксана Томчук сказала під час судового засідання.

"Враховуючи те, що ухвала суду від 26 грудня 2015 року невиконана, і це підтвердив нам прокурор, я прошу суд негайно оголосити перерву, і дати можливість прокурору виконати і забезпечити таке виконання. Ми не будемо якимось чином цьому заважати, я можу це пообіцяти, тому що ми самі у цьому зацікавлені", - заявила Томчук.

Читайте такожДокументи, у яких прокуратура просить доставити Корбана в суд, сфальсифіковані - адвокати

Разом з тим вона наголосила, що зазначену ухвалу суду необхідно "виконати в порядку передбаченому діючим законодавством із залученням людей, які мають на це право, установ державних, які мають на це право".

При цьому вона звернула увагу, що у неділю жодна установа не працює, щоб здійснити судово-медичне обстеження.

Вона сказала, що тільки після того за результатами висновків експертів, які встановлять факт того, чи може Корбан брати участь у засіданні, приймати рішення про його участь у суді. "Не пересуватися, шановний (до прокурора Олександра Голінченка - УНІАН) у візку напевно в туалет своєї палати, а приймати участь у судовому засіданні, яке відбувається численними годинами", - заявила адвокат.

Прокурор Голінченко заявив, що на його домку достатньо 10-15 хвилин, щоб визначити чи може Корбан брати участь у судовому засіданні.

Суддя заявив, що суд видалився у нарадчу кімнату для прийняття рішення.