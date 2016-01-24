У Москві громадянина України побили залізною трубою

Четверо невідомих на автомобілі ВАЗ-21099 спровокували ДТП з автомобілем Ford Transit під керуванням 31-річного жителя Смоленської області, передає агентство міських новин "Москва".

"Після цього зловмисники, погрожуючи водієві, металевою трубою побили пасажира іномарки, 29-річного громадянина України, відкрито викрали у нього барсетку, в якій містилося 200 тис. руб., і зникли на автомобілі ВАЗ-21099", - повідомило джерело в правоохоронних органах.

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Побитого доставлено до лікарні із закритою черепно-мозковою травмою, переломом носа та відкритим переломом великогомілкової кістки.

Поліцейські виявили автомобіль зловмисників на 47-му км МКАД, однак самих злочинців не знайдено.