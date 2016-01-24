На шахті "Львівугілля" тяжко травмовано гірника
14:20, 24 січня 2016Суспільство
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Постраждалий з діагнозом внутрішньочерепна травма, госпіталізований до лікарні.
REUTERS
На шахті „Відродження” державного підприємства „Львівугілля” сьогодні під час робочої зміни тяжко травмовано 42-річного гірника.
Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, 24 січня о 02:45 у місті Червонограді на шахті “Відродження” вагонеткою притиснуло гірника, жителя міста Червонограда.
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Потерпілого, з діагнозом внутрішньочерепна травма, госпіталізовано до реанімаційного відділення Червоноградської районної лікарні. Стан потерпілого - тяжкий.
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