До окупованого Криму прибуде місія ПАРЄ щодо дотримання прав людини

Президент України Петро Порошенко очікує найближчим часом на візит до тимчасово окупованого Криму місії Парламентської асамблеї Ради Європи з дотримання прав людини.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

«Ми очікуємо найближчим часом місію ПАРЄ щодо дотримання прав людини в Криму, в першу чергу - представників кримськотатарського народу», - заявив президент.

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Він також додав, що Україна ініціює на міжнародному рівні обговорення результатів роботи в Криму турецької місії.

«Ми організовуємо широке обговорення місії, яка повернулася з Криму й організована Туреччиною, результати її вражаюче шокуючі, і світ повинен про них знати», - зауважив Порошенко.