Деокупація Криму: Порошенко анонсував через два тижні низку судових ініціатив

Президент України Петро Порошенко анонсував через два тижні низку судових ініціатив щодо захисту державних інтересів України у тимчасово окупованому Криму.

Про це він повідомив сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам.

Говорячи про судові процеси, як про один із елементів «дорожньої карти» з деокупації Криму, Порошенко зазначив, що «за два тижні Ви (звернувся до журналістів - УНІАН) побачите цілу низку судових ініціатив, які Україна та ті підприємства, які ми будемо супроводжувати, будуть забезпечувати судовий захист державних інтересів України».

При цьому президент додав, що процеси відбуватимуться у різних міжнародних судах.

Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко повідомив, що Кабінет міністрів підготував пакет позовів до міжнародних судів проти Росії за анексію Криму, які будуть направлені в різні суди, «починаючи від Морського арбітражу й закінчуючи судом у Гаазі». Президент пояснив, що позови стосуються питань, починаючи від захисту власності й закінчуючи персональною відповідальністю тих чи інших осіб.

Зокрема, арбітражні розгляди через втрати активів у Криму ініціювали «Ощадбанк», «Укрнафта», «Укрзалізниця».