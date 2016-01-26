ЗМІ: В Одесі поліція з гонитвою затримала активістів "Самооборони" (фото)

07:18, 26 січня 2016
Суспільство
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Відомого активіста "Самооборони Одеси" Тодора Пановського затримали за грубе порушення правил дорожнього руху та невиконання вимог співробітників поліції.

Тодор Пановский / dumskaya.net

У прес-службі ГУНП підтвердили факт гонитви, передає "Думская".

"Співробітники поліції затримали порушників ПДР, які в районі проспекту Шевченка перетнули подвійну суцільну, не реагували на вимоги правоохоронців і намагалися втекти", — повідомили у відомстві.

Наголошується, що автомобіль, в якому їхав Пановський з товаришами, після вимог зупинитися додав швидкості і рвонув з місця. Почалася гонитва, кілька поліцейських машин намагалися перехопити порушника. Незабаром вдалося заблокувати і зупинити автомобіль.

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Незабаром стало відомо, що разом з Пановським був затриманий заступник командира "Самооборони Одеси" Віталій Кожухар. Він озвучив свою версію подій.

dumskaya.net

За його словами, мікроавтобус, в якому перебував Тодор Пановский, був зупинений біля штабу організації. Кожухар вийшов до місця подій, щоб з'ясувати ситуацію і дізнатися причину зупинки. Як з'ясувалося, машину зупинили за порушення ПДР. Кожухар нібито запропонував скласти протокол про порушення прямо на місці і став заперечувати проти доставки Пановського і водія автобуса до відділка поліції.

dumskaya.net

У відповідь на це, за словами Кожухаря, поліцейські застосували спецзасоби — бризнули сльозогінним газом, одягли на нього наручники і разом з рештою затриманих доставили до відділка.

Кожухар повідомив, що зараз проводиться оформлення документів. Після інциденту біля відділка поліції почали збиратися активісти "Самооборони".

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