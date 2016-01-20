Поліція оштрафувала нардепа Парасюка: катався по Львову без прав

Про це повідомила ZIK спікер патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

Вона розповіла, що вночі 19 січня у центрі Львова патрульні зупинили автомобіль за порушення правил руху.

"Водій не виконав умови дорожнього знака при виїзді з вул. Вороного на площу Міцкевича – замість того, щоб повернути на право, він поїхав прямо", - сказала вона.

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За кермом виявився нардеп Парасюк. Поліцейські встановили, що у нього не було при собі водійського посвідчення.

У підсумку на нардепа склали адміністративний протокол про два правопорушення - порушення вимог дорожнього знаку і за керування автомобілем без посвідчення водія.

За словами речника поліції, автомобіль на штрафмайданчик не вилучали, оскільки в салоні їхали інші особи, які мали водійські документи і далі сіли за кермо.

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Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року в Києві патрульна поліція зупинила Парасюка за порушення правил дорожнього руху. Він проїхав на червоне світло.

Крім того, раніше у Львові в автомобілі Парасюка розбили вікно і вкрали навігатор.