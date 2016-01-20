Поліція оштрафувала нардепа Парасюка: катався по Львову без прав
У Львові патрульні поліцейські склали адміністративний протокол про порушення правил дорожнього руху на народного депутата Володимира Парасюка.
Про це повідомила ZIK спікер патрульної поліції Львова Катерина Рибій.
Вона розповіла, що вночі 19 січня у центрі Львова патрульні зупинили автомобіль за порушення правил руху.
"Водій не виконав умови дорожнього знака при виїзді з вул. Вороного на площу Міцкевича – замість того, щоб повернути на право, він поїхав прямо", - сказала вона.
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За кермом виявився нардеп Парасюк. Поліцейські встановили, що у нього не було при собі водійського посвідчення.
У підсумку на нардепа склали адміністративний протокол про два правопорушення - порушення вимог дорожнього знаку і за керування автомобілем без посвідчення водія.
За словами речника поліції, автомобіль на штрафмайданчик не вилучали, оскільки в салоні їхали інші особи, які мали водійські документи і далі сіли за кермо.
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Як повідомляв УНІАН, влітку 2015 року в Києві патрульна поліція зупинила Парасюка за порушення правил дорожнього руху. Він проїхав на червоне світло.
Крім того, раніше у Львові в автомобілі Парасюка розбили вікно і вкрали навігатор.