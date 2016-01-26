В окупованому Новоазовську бойовик під дією наркотиків хотів підірвати гранату в розташуванні - розвідка
14:03, 26 січня 2016Суспільство
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В окупованому Новоазовську бойовик під дією наркотичних речовин хотів підірвати гранату в розташуванні.
Бойовик зробив спробу підриву ручної гранати в розташуванні особового складу / МВС
Про це повідомляє ГУР Міноборони України.
"У підрозділах противника зазначені чергові факти грубого порушення дисципліни і низького рівня морально-психологічного стану. Зокрема військовослужбовцям 9 окремого мотострілецького полку (Новоазовськ) 1 АК під дією наркотичних речовин зроблена спроба підриву ручної гранати в розташуванні особового складу підрозділу", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше на Донеччині п'яний командир підрозділу російських окупантів застрелив підлеглого.
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