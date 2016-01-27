Окупанти у Криму переходять на "ручний" режим відключення світла, щоб забезпечити "соціальну справедливість"

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на заяву окупаційної влади.

«Губернатор Сергій Меняйло зажадав від керівника філії ПАТ «ЕК «Севастопольенерго» вручну виробляти тимчасові відключення у відповідності з графіком там, де це необхідно, щоб забезпечити дотримання режиму обмеження і соціальну справедливість», – йдеться в повідомленні.

При цьому Меняйло доручив «по максимуму» відключати від електроенергії споживачів, які не забезпечують життєдіяльність міста.

Напередодні ініціативні севастопольці закликали городян вийти на мітинг 27 січня і висловити своє невдоволення «несправедливим» графіком подачі електроенергії.

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Згідно з графіком, опублікованим на сайті окупаційного уряду Севастополя, енергопостачання міста проводиться у районах з інтервалом в три години, проте в деяких районах міста, за словами місцевих жителів, світло є постійно, інші щодня залишаються без електрики.

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У Керчі у вівторок, 26 січня, прийнято рішення про відключення житлових будинків від електроенергії вручну. Окупаційна влала пояснила таке рішення «збільшенням споживання електроенергії при похолоданні, а також необхідністю забезпечити соціальну справедливість».

Жителі окупованої Керчі все частіше скаржаться на відсутність світла і тепла в їх будинках, вважаючи ситуацію з енергопостачанням міста ледь чи не найгіршою на півострові.