У Чернігові через грип карантин у школах продовжили до 5 лютого

Як повідомив УНІАН заступник начальника управління освіти міськради Михайло Рубан, захворюваність на грип та ГРВІ у місті продовжує зростати, тому сьогодні прийнято рішення продовжити додаткові канікули у школах.

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"Спаду епідемії не спостерігаємо, тому вирішили, щоб діти не відвідували школи до наступної п'ятниці", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням міського голови з 23 січня у Чернігові введено додаткові канікули у школах через епідемію грипу та ГРВІ. Станом на 27 січня у місті зафіксовано перевищення епідемічного порогу - на 151,9%.