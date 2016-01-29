У Чернігові через грип карантин у школах продовжили до 5 лютого
15:59, 29 січня 2016Суспільство
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У Чернігові додаткові канікули у загальноосвітніх закладах через епідемію грипу і ГРВІ продовжили до 5 лютого.
У Чернігові через грип карантин у школах продовжили до 5 лютого / УНИАН
Як повідомив УНІАН заступник начальника управління освіти міськради Михайло Рубан, захворюваність на грип та ГРВІ у місті продовжує зростати, тому сьогодні прийнято рішення продовжити додаткові канікули у школах.
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"Спаду епідемії не спостерігаємо, тому вирішили, щоб діти не відвідували школи до наступної п'ятниці", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, розпорядженням міського голови з 23 січня у Чернігові введено додаткові канікули у школах через епідемію грипу та ГРВІ. Станом на 27 січня у місті зафіксовано перевищення епідемічного порогу - на 151,9%.
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