На Донеччині за місяць викрито 28 бойовиків - поліція

Про це УНІАН повідомили у Відділі комунікації Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Як йдеться в повідомленні, правоохоронці щодня документують злочинну діяльність учасників незаконних збройних формувань та їх пособників. Серед них є ті, що захоплювали виконкоми у Маріуполі та Краматорську, блокували військову частину в Артемівському районі, зі зброєю в руках здійснювали незаконну фільтрацію громадян на блокпостах у захоплених населених пунктах.

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Друга категорія затриманих – це пособники та інформатори бойовиків, які різними способами передавали їм інформацію про дислокацію військовослужбовців Збройних сил України. Непоодинокими є випадки, коли пособники коригують вогонь терористів по мирних кварталах.

«Були серед затриманих і такі, що за допомогою соціальних мереж та всесвітньої мережі Інтернет сіяли серед місцевого населення зерна ненависті до української влади та агітували земляків приєднуватися до лав терористів», - зазначають в поліції.

Водночас, згідно з повідомленням, серед бойовиків «все більше таких, що розчарувалися у фейковій республіці та вирішили скористатися наданою законом можливістю звільнитися від кримінальної відповідальності. Втікачі добровільно здаються у поліцію та надають свідчення про терористичні угруповання».

Зокрема, за даними поліції, з початку поточного року нагодою отримати «амністію» скористалися троє колишні учасники незаконних збройних формувань.

«Отримати шанс розпочати нове життя фігуранти можуть лише у випадку, якщо, перебуваючи в лавах бойовиків, вони не брали участі у скоєнні злочинів. Після проведення необхідної перевірки такі особи звільняються від кримінальної відповідальності відповідно до ч. 6 ст. 260 або ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України», - підкреслюється в повідомленні.