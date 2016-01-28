На Луганщині затримано терориста, що здавав "командирам" проукраїнських мешканців (відео)

Як повідомляє прес-центр СБУ, влітку 2014 року бойовик зі зброєю в руках ніс службу на блокпосту в селищі Світличне на Луганщині. Разом з іншими бойовиками він виявляв проукраїнськи налаштованих мешканців та передавав "командирам", які вивозили їх у невідомому напрямку.

Під час наступу сил антитерористичної операції бойовик зі своїм підрозділом відступив у напрямку Луганська. Згодом, розчарувавшись у доцільності створення «Новоросії», залишив зброю і повернувся додому, де переховувався від правоохоронних органів.

Бойовика та задокументовані СБУ матеріали його протиправної діяльності передано до поліції для відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України.

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Крім того, СБУ повідомляє, що у Волноваському районі Донеччини співробітники спецслужби затримали інформатора терористичної організації "ДНР".

Місцевий мешканець був завербований представником диверсійного підрозділу так званого батальйону "Легіон" у жовтні минулого року. Він погодився надавати кураторам дані про переміщення сил та техніки антитерористичної операції у Волноваському районі.

В грудні інформатор отримав нове завдання, за яким передавав відомості про дислокацію підрозділів Збройних сил України у Вугледарі та Волновасі тощо.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 256 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-слідчі дії.