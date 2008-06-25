МОЗ: Україна втрачає медиків

Міністерство охорони здоров’я заявляє, що Україна перетворюється на країну-донора медичних кадрів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ, директор Департаменту кадрової політики, освіти і науки МОЗ Микола БАНЧУК, виступаючи на розширеному засіданні колегії міністерства, наголосив, що сьогодні в Україні спостерігається світова тенденція до зменшення кількості медичних працівників за рахунок міграції населення.

«Україна, на жаль, є країною-донором медичних кадрів. Процесу міграції сприяє низький рівень заробітної плати, відсутність належних соціально-побутових умов, недосконала інфраструктура населених пунктів. Особливо проблемним це питання стає для прикордонних регіонів. Внаслідок об’єктивних соціально-економічних чинників спостерігається і стала негативна тенденція до зниження престижу професії медичного працівника», - заявив у виступі керівник департаменту.

Звертаючись до представників регіонів, М.БАНЧУК закликав керівників усіх рівнів при визначенні потреби у кадрових ресурсах, розробці шляхів зменшення існуючого дефіциту спеціалістів відійти від стереотипів пасивного очікування випускників вищих медичних навчальних закладів і розпочати ретельний та всебічний аналіз кадрової ситуації, активний пошук нових форм вирішення проблеми.

Він зазначив, що на сьогодні у системі Міністерства охорони здоров’я України зайнято понад 1,1 млн. осіб, у тому числі 195,5 тис. лікарів та 433,4 тис. молодших спеціалістів з медичною освітою, які обіймають відповідно 226,6 тис. лікарських та 436,3 тис. посад фахівців. Укомплектованість лікарями становить 80,3%, а дефіцит лікарських кадрів становить майже 48 тисяч посад.

За словами директора департаменту, за рахунок природної плинності щорічно вибуває понад 6 тис. лікарів. Основним джерелом поповнення лікарських кадрів є випускники вищих медичних навчальних закладів. Проте, їхня кількість близько 4 тис. осіб щорічно не компенсує навіть природної плинності, незважаючи майже на 100% забезпечення випускників першим робочим місцем. Як наслідок, протягом останніх 10 років спостерігається стійка тенденція до зменшення кількості лікарів. Їх кількість порівняно з 1998 роком зменшилась на 7 тис. осіб.

Міністерство неодноразово зверталось до Міністерства економіки та Кабінету міністрів України з обґрунтованими розрахунками стосовно збільшення до 6,5 тис. осіб обсягів прийому до вищих медичних навчальних закладів лікарів за державним замовленням. На жаль, питання не було вирішено позитивно, а заходи, що приймалися Міністерством для стабілізації кадрової ситуації, не змогли забезпечити позитивну динаміку, зауважив М.БАНЧУК.