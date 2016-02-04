За останні 25 років у світі вбили близько 2300 журналістів - IFJ

За даними Міжнародної федерації журналістів, найбільше працівників ЗМІ за період з 1990 по 2015 роки загинуло у Іраку - 309 осіб, повідомляє Deutsche Welle.

Зазначається, що найчастіше журналісти гинуть під час бойових дій у зонах конфліктів або внаслідок цілеспрямованих вбивств та викрадень.

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Друге місце у рейтингу найбільш небезпечних країн для працівників ЗМІ посіли Філіппіни. У цій тихоокеанській країні з 1990 року було вбито щонайменше 146 журналістів. Третє місце за Мексикою - 120 смертей. На четвертому - Пакистан зі 115 вбитими журналістами. П'яте місце посіла Російська Федерація, де з 1990 року загинуло 109 журналістів.

2015 року найбільше медійників загинуло у Франції, Іраку та Ємені. Причому у Франції усі смерті - 10 випадків - працівники Charlie Hebdo, які загинули під час нападу терористів на редакцію видання у січні минулого року.

У дослідженні зазначається, що в Україні упродовж останніх років спостерігається раптове погіршення ситуації з безпекою журналістів. Лише у 2014 році кількість загиблих працівників ЗМІ сягнула восьми осіб. 2015 зафіксовано два вбивства медійників. Усього за період з 1990 по 2015 роки в Україні вбили 19 журналістів, із них 13 - із 2000 по 2015 роки.